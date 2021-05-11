Підсвічене "пір'ячко": як квітне символ українського степу

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"Ковила - культова рослина, і є символом Українського степу! Особливо ефектно ковила виглядає, якщо дивитися на неї проти сонця. Підсвічене "пір'ячко" ковили контрастно виглядає на тлі землі й неба", - йдеться у повідомленні.

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На Тилігульському лимані ковила росте на степових, цілинних ділянках, що прилягають до водоймища. Це рідкісна рослина, занесена в Національну червону книгу, тому рвати її заборонено законом. Ковилу по праву можна вважати Національною гордістю, оскільки у світі залишилося не так багато місць, де все ще росте ця дивовижна рослина.

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