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Итоги работы: Нацполиция обеспечила возмещение почти миллиарда убытков, а НАБУ - только 75 млн

Итоги работы: Нацполиция обеспечила возмещение почти миллиарда убытков, а НАБУ - только 75 млн

Киев  •  УНН

 • 14557 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Нацполиции подвели итоги работы за 10 месяцев года. За это время сотрудники полиции зарегистрировали более 320 тыс. Правонарушений и обеспечили возмещение материального ущерба стране почти на миллиард. По сравнению с другими коллегами, как НАБУ или ГБР, показатели в разы выше, хотя расходы на содержание сотрудников в разы скромнее, передает УНН.

Если говорить о регистрация правонарушений правоохранителями за 10 месяцев года, то их общее количество составляет 340 тыс.

Из них Нацполицией зарегистрировано более 320 тыс., ГБР - почти 15 тысю, СБУ - 2,3 тысячи, налоговыми органами - более 2 тыс., а НАБУ - более 500.

Также интересна статистика по возмещению материального ущерба по уголовным правонарушениям, которые были обнаружены правоохранительными органами за 10 месяцев года.

Если взять установленную сумму материального ущерба, то в целом она стновить 7,85 млрд грн. Отметим, что установленная Нацполицией сумма - 5,6 млрд грн, налоговыми органами - 1,14 млрд грн, СБУ - 111 млн грн, НАБУ - 679 млн грн, а ГБР - 308 млн.

В то же время реально возмещено лишь 1,9 млрд грн материального ущерба. Наиболее солидная сумма возмещений обеспечена Нацполицией - почти миллиард, а вот в НАБУ значительно скомнее - только 75,5 млн грн.

Эти цифры становятся еще более красноречивыми, если обратить внимание на то, что на содержание одного работника полиции в бюджете-2020 было заложено 258,7 тыс. грн, а на сотрудника НАБУ - 1,32 млн грн.

Как сообщал УНН, с начала года в Украине разоблачили коррупционных правонарушений более чем на 2 млрд грн.

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