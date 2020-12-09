Итоги работы: Нацполиция обеспечила возмещение почти миллиарда убытков, а НАБУ - только 75 млн

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Нацполиции подвели итоги работы за 10 месяцев года. За это время сотрудники полиции зарегистрировали более 320 тыс. Правонарушений и обеспечили возмещение материального ущерба стране почти на миллиард. По сравнению с другими коллегами, как НАБУ или ГБР, показатели в разы выше, хотя расходы на содержание сотрудников в разы скромнее, передает УНН.