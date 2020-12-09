Итоги работы: Нацполиция обеспечила возмещение почти миллиарда убытков, а НАБУ - только 75 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Нацполиции подвели итоги работы за 10 месяцев года. За это время сотрудники полиции зарегистрировали более 320 тыс. Правонарушений и обеспечили возмещение материального ущерба стране почти на миллиард. По сравнению с другими коллегами, как НАБУ или ГБР, показатели в разы выше, хотя расходы на содержание сотрудников в разы скромнее, передает УНН.
Если говорить о регистрация правонарушений правоохранителями за 10 месяцев года, то их общее количество составляет 340 тыс.
Из них Нацполицией зарегистрировано более 320 тыс., ГБР - почти 15 тысю, СБУ - 2,3 тысячи, налоговыми органами - более 2 тыс., а НАБУ - более 500.
Также интересна статистика по возмещению материального ущерба по уголовным правонарушениям, которые были обнаружены правоохранительными органами за 10 месяцев года.
Если взять установленную сумму материального ущерба, то в целом она стновить 7,85 млрд грн. Отметим, что установленная Нацполицией сумма - 5,6 млрд грн, налоговыми органами - 1,14 млрд грн, СБУ - 111 млн грн, НАБУ - 679 млн грн, а ГБР - 308 млн.
В то же время реально возмещено лишь 1,9 млрд грн материального ущерба. Наиболее солидная сумма возмещений обеспечена Нацполицией - почти миллиард, а вот в НАБУ значительно скомнее - только 75,5 млн грн.
Эти цифры становятся еще более красноречивыми, если обратить внимание на то, что на содержание одного работника полиции в бюджете-2020 было заложено 258,7 тыс. грн, а на сотрудника НАБУ - 1,32 млн грн.
Как сообщал УНН, с начала года в Украине разоблачили коррупционных правонарушений более чем на 2 млрд грн.