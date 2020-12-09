Від початку року в Україні викрили корупційних правопорушень на понад 2 млрд грн

ukru
03:38 • 46914 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 83489 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 105554 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 84334 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 107185 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 81927 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101042 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117766 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145205 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184562 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 37510 перегляди
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 25125 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 17219 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 46347 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 43708 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 76853 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 316957 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 250392 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 343958 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 337237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 71066 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 111786 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112394 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109268 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 122693 перегляди
Актуальне
Від початку року в Україні викрили корупційних правопорушень на понад 2 млрд грн

Від початку року в Україні викрили корупційних правопорушень на понад 2 млрд грн

Київ • УНН

 • 8923 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У 2020 році Нацполіція викрила понад 14 тис. корупційних правопорушень, загальна сума збитків становить понад 2 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Національної поліції України.

“З початку цього року поліцейські виявили понад 14 тисяч корупційних правопорушень. Наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю. Упродовж 10 місяців на розгляд суду з обвинувальним актом поліцейські направили кримінальні провадження за вчиненими 3180 кримінальними корупційними правопорушеннями. З них 176 були скоєні у складі організованої групи та злочинної організації. Сума збитків становить понад 2 мільярди гривень. Наразі забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено: 563 – скоєні у бюджетній сфері, 224 – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту та 62 – у сфері охорони здоров’я.

“Наразі слідчі поліції вже закінчили розслідування у 1594 фактах корупційних правопорушень за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у 193 – за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, 168 – за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ та інших. Зокрема правоохоронці повідомили про підозру ексзаступникові міністра оборонного відомства у справі про постачання неякісних бронежилетів”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що упродовж 10 місяців 2020 року органи Національної поліції зареєстрували 2788 фактів, пов’язаних із хабарництвом. З них яких 710 – отримання неправомірної вигоди. Про підозру повідомлено 1366 особам.

“Також безпосередньо Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та його територіальними підрозділами задокументовано 475 фактів отримання неправомірної вигоди, з яких 184 факти із сумою понад 10 тис. грн, 100 - із сумою понад 30 тис. гривень та 60 – понад 100 тис. гривень. За цими фактами вже повідомлено про підозру 334 особам. Зокрема 29 посадовцям міських рад, 5 посадовцям ОДА, 4 посадовцям обласних рад, 7 міським головам і їхнім заступникам, 6 посадовцям РДА та 27 головам сільських рад. Загальна сума задокументованих хабарів склала 29,6 млн грн”, - повідомили у відділі комунікації.

Вказано, що також у 2020 році Національна поліція направила на розгляд суду понад 11 тис. протоколів про корупцію. З них понад 8,3 тис. вже розглянуто, на правопорушників накладено штрафів на 4,7 млн грн.

Нагадаємо, Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що сума встановлених збитків від корупційної діяльності в Україні зросла у цьому році у вісім разів до майже 278 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79