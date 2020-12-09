Від початку року в Україні викрили корупційних правопорушень на понад 2 млрд грн

“З початку цього року поліцейські виявили понад 14 тисяч корупційних правопорушень. Наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю. Упродовж 10 місяців на розгляд суду з обвинувальним актом поліцейські направили кримінальні провадження за вчиненими 3180 кримінальними корупційними правопорушеннями. З них 176 були скоєні у складі організованої групи та злочинної організації. Сума збитків становить понад 2 мільярди гривень. Наразі забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що крім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено: 563 – скоєні у бюджетній сфері, 224 – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту та 62 – у сфері охорони здоров’я.

“Наразі слідчі поліції вже закінчили розслідування у 1594 фактах корупційних правопорушень за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, у 193 – за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, 168 – за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ та інших. Зокрема правоохоронці повідомили про підозру ексзаступникові міністра оборонного відомства у справі про постачання неякісних бронежилетів”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що упродовж 10 місяців 2020 року органи Національної поліції зареєстрували 2788 фактів, пов’язаних із хабарництвом. З них яких 710 – отримання неправомірної вигоди. Про підозру повідомлено 1366 особам.

“Також безпосередньо Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та його територіальними підрозділами задокументовано 475 фактів отримання неправомірної вигоди, з яких 184 факти із сумою понад 10 тис. грн, 100 - із сумою понад 30 тис. гривень та 60 – понад 100 тис. гривень. За цими фактами вже повідомлено про підозру 334 особам. Зокрема 29 посадовцям міських рад, 5 посадовцям ОДА, 4 посадовцям обласних рад, 7 міським головам і їхнім заступникам, 6 посадовцям РДА та 27 головам сільських рад. Загальна сума задокументованих хабарів склала 29,6 млн грн”, - повідомили у відділі комунікації.

Вказано, що також у 2020 році Національна поліція направила на розгляд суду понад 11 тис. протоколів про корупцію. З них понад 8,3 тис. вже розглянуто, на правопорушників накладено штрафів на 4,7 млн грн.

Нагадаємо, Генпрокурор Ірина Венедіктова зазначила, що сума встановлених збитків від корупційної діяльності в Україні зросла у цьому році у вісім разів до майже 278 млн грн.