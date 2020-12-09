В Україні сума збитків через корупцію зросла у цьому році у вісім разів – Генпрокурор

"У понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі (через корупційну діяльність – ред.) – майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих", - написала Венедіктова.

Нагадаємо, у 2017 році на утримання НАБУ з бюджету було виділено 625,5 млн грн (+31,2%), а через рік ще на 27% більше – 793,8 млн грн. У 2019 році витрати на НАБУ скоротились на 1% і сягали 785,6 млн грн. У першому кварталі 2020 року на утримання НАБУ було виділено 238,9 млн грн.

У 2018 році фінансування САП було на рівні 78,2 млн грн, а у 2019 році – до 79,3 млн грн. Протягом січня-березня на САП держава витратила 18,4 млн грн.

Як повідомлялося, за вісім місяців перебування на посаді Генпрокурора Ірини Венедіктової система органів правопорядку викрила понад 7,7 тис. злочинів, пов'язаних з корупцією, засуджено понад 400 осіб.