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В Україні сума збитків через корупцію зросла у цьому році у вісім разів – Генпрокурор

В Україні сума збитків через корупцію зросла у цьому році у вісім разів – Генпрокурор

Київ • УНН

 • 11789 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сума встановлених збитків від корупційної діяльності в Україні зросла у цьому році у вісім разів до майже 278 млн грн. Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі (через корупційну діяльність – ред.) – майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих", - написала Венедіктова.

Нагадаємо, у 2017 році на утримання НАБУ з бюджету було виділено 625,5 млн грн (+31,2%), а через рік ще на 27% більше – 793,8 млн грн. У 2019 році витрати на НАБУ скоротились на 1% і сягали 785,6 млн грн. У першому кварталі 2020 року на утримання НАБУ було виділено 238,9 млн грн.

У 2018 році фінансування САП було на рівні 78,2 млн грн, а у 2019 році – до 79,3 млн грн. Протягом січня-березня на САП держава витратила 18,4 млн грн.

Як повідомлялося, за вісім місяців перебування на посаді Генпрокурора Ірини Венедіктової система органів правопорядку викрила понад 7,7 тис. злочинів, пов'язаних з корупцією, засуджено понад 400 осіб.

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