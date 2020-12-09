В Украине сумма убытков из-за коррупции выросла в этом году в восемь раз - Генпрокурор

"В более 8 раз увеличилась сумма установленных убытков государству (из-за коррупционной деятельности - ред.) - почти 278 млн гривен, тогда как в прошлом году только 34 млн грн, и на 40% - сумма возмещенных", - написала Венедиктова.

Напомним, в 2017 году на содержание НАБУ из бюджета было выделено 625,5 млн грн (+31,2%), а через год еще на 27% больше - 793,8 млн грн. В 2019 году расходы на НАБУ сократились на 1% и достигали 785,6 млн грн. В первом квартале 2020 года на содержание НАБУ было выделено 238,9 млн грн.

В 2018 году финансирование САП было на уровне 78,2 млн грн, а в 2019 году - до 79,3 млн грн. В течение января-марта на САП государство потратило 18,4 млн грн.

Как сообщалось, за восемь месяцев пребывания в должности Генпрокурора Ирины Венедиктов система органов правопорядка разоблачила более 7,7 тыс. преступлений, связанных с коррупцией, осуждено более 400 человек.