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День боротьби з корупцією: Венедіктова у цифрах відзвітувалась про "антикорупційну діяльність"

Київ • УНН

 • 10356 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. За вісім місяців перебування на посаді генпрокурора Ірини Венедіктової система органів правопорядку викрила понад 7,7 тис. злочинів, пов'язаних з корупцією, засуджено понад 400 осіб. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щодня правоохоронці викривають у середньому 44 корупційних правопорушення. За 8 місяців мого перебування на посаді генпрокурора система органів правопорядку викрила 7748 таких злочинів. Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру у корупцції. З березня по листопад - 2 374 підозрюваних, тоді як у минулому році було всього 1606", - написала Венедіктова.

За її словами, майже на 40% збільшилася кількість скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – 1764 проти 1291 за аналогічний період минулого року.

Венедіктова зазначила, що також на понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень – 2937 осіб. Зокрема, 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів.

"У такій боротьбі починати потрібно із самоочищення. Це основа нашої антикорупційної стратегії – тільки чесні прокурори можуть вести щирий двобій із беззаконням. Ми тут принципово не покриваємо своїх - лише за останніх 8 місяців до кримінальної відповідальності притягнуто 21 прокурора, більшість із них якраз за вчинення кримінальних корупційних правопорушень", - розповіла Венедіктова.

Вона наголосила, що "хабарників за ґратами" чекає суспільство.

"За цей період засуджено за корупцію – 408 осіб. Цей результат збільшився тільки на 10% і нам треба системно працювати, зокрема над законодавством, щоб судовий розгляд не затягувався", - написала генпрокурор.

Окрім того, понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі – майже 278 млн гривень, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих.

"У 17 разів зросла сума пред’явлених позовів з метою забезпечення відшкодування збитків – з 14 млн грн до майже 237 млн гривень та на 90% – арештованого майна, що складає майже 63 млн гривень", - додала вона.

Додамо, 9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією. Саме У цей день, у 2003 році в мексиканському місті Мерида відбулося підписання Конвенції ООН проти корупції.

Нагадаємо, у ЄС зробили заяву у день боротьби з корупцією: обіцяють підтримку Україні.

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