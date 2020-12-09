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День борьбы с коррупцией: Венедиктова в цифрах отчиталась об "антикоррупционной деятельности"

Киев  •  УНН

 • 10352 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. За восемь месяцев пребывания в должности генпрокурора Ирины Венедиктовой система органов правопорядка разоблачила более 7,7 тыс. преступлений, связанных с коррупцией, осуждено более 400 человек. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Каждый день правоохранители разоблачают в среднем 44 коррупционных правонарушения. За 8 месяцев моего пребывания в должности генпрокурора система органов правопорядка разоблачила 7748 таких преступлений. Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в корупцции. С марта по ноябрь - 2374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1606", - написала Венедиктова.

По ее словам, почти на 40% увеличилось количество направленных в суд уголовных производств с обвинительными актами - 1764 против 1291 за аналогичный период прошлого года.

Венедиктова отметила, что также более чем на 10% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений - 2937 человек. В частности, 923 работники правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней.

"В такой борьбе начинать нужно с самоочищения. Это основа нашей антикоррупционной стратегии - только честные прокуроры могут вести искренний поединок с беззаконием. Мы здесь принципиально не покрываем своих - только за последние 8 месяцев к уголовной ответственности привлечен 21 прокурор, большинство из них как раз за совершение уголовных коррупционных правонарушений", - рассказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что "взяточников за решеткой" ждет общество.

"За этот период осуждено за коррупцию - 408 человек. Этот результат увеличился только на 10% и нам надо системно работать, в частности над законодательством, чтобы судебное разбирательство не затягивалось", - написала генпрокурор.

Кроме того, более чем в 8 раз увеличилась сумма установленных убытков государству - почти 278 млн гривен, тогда как в прошлом году только 34 млн грн, и на 40% - сумма возмещенных.

"В 17 раз выросла сумма предъявленных исков с целью обеспечения возмещения убытков - с 14 млн грн до почти 237 млн гривен и на 90% - арестованного имущества, что составляет почти 63 млн гривен", - добавила она.

Добавим, 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида состоялось подписание Конвенции ООН против коррупции.

Напомним, в ЕС сделали заявление в день борьбы с коррупцией: обещают поддержку Украине.

Украинские Национальные Новости

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