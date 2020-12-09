С начала года в Украине разоблачили коррупционных правонарушений на более 2 млрд грн

"С начала этого года полицейские обнаружили более 14 тысяч коррупционных правонарушений. Сейчас сообщено о подозрении 2821 служащему. В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полицейские направили уголовные производства по совершенными 3180 криминальными коррупционными правонарушениями. Из них 176 были совершены в составе организованной группы и преступной организации. Сумма ущерба составляет более 2 миллиардов гривен. Сейчас обеспечено возмещение ущерба на сумму 774,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, среди уголовных коррупционных правонарушений, расследование которых уже закончено: 563 - совершенные в бюджетной сфере, 224 - в финансово-кредитной системе, 109 - в сфере земельных отношений, 77 - в банковской системе, 76 - в сфере транспорта и 62 - в сфере здравоохранения.

"Сейчас следователи полиции уже закончили расследование в 1594 фактах коррупционных правонарушений по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в 193 - по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК, 168 - по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК и других. В частности правоохранители сообщили о подозрении экс-заместителю министра оборонного ведомства по делу о поставках некачественных бронежилетов", - указано в сообщении.

Сообщается, что в течение 10 месяцев 2020 года органы Национальной полиции зарегистрировали 2788 фактов, связанных со взяточничеством. Из них которых 710 - получение неправомерной выгоды. О подозрении сообщено 1366 лицам.

"Также непосредственно Департаментом стратегических расследований Нацполиции и его территориальными подразделениями задокументировано 475 фактов получения неправомерной выгоды, из которых 184 факта с суммой более 10 тыс. грн, 100 - с суммой свыше 30 тыс. гривен и 60 - свыше 100 тыс. гривен. По этим фактам уже сообщено о подозрении 334 лицам. В том числе 29 должностным лицам городских советов, 5 должностным лицам ОГА, 4 должностным лицам областных советов, 7 городским головам и их заместителям, 6 должностным лицам РГА и 27 глава сельских советов. Общая сумма задокументированных взяток составила 29,6 млн грн", - сообщили в отделе коммуникации.

Указано, что также в 2020 году Национальная полиция направила на рассмотрение суда более 11 тыс. протоколов о коррупции. Из них более 8,3 тыс. уже рассмотрено, на правонарушителей наложено штрафов на 4,7 млн грн.

Напомним, Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что сумма установленных убытков от коррупционной деятельности в Украине выросла в этом году в восемь раз до почти 278 млн грн.