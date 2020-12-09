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Підсумки роботи: Нацполіція забезпечила відшкодування майже мільярда збитків, а НАБУ - лише 75 млн

Підсумки роботи: Нацполіція забезпечила відшкодування майже мільярда збитків, а НАБУ - лише 75 млн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Нацполіції підбили підсумки роботи за 10 місяців року. За цей час співробітники поліції зареєстрували понад 320 тис. правопорушень і забезпечили відшкодування матеріальних збитків країні майже на мільярд. У порівнянні з іншими колегами, як то НАБУ чи ДБР, показники в рази вищі, хоч витрати на утримання співробітників в рази скромніші, передає УНН

Якщо говорити про реєстрація правопорушень правоохоронцями за 10 місяців року, то їх загальна кількість становить 340 тисяч.

З них Нацполіцією зареєстровано понад 320 тисяч, ДБР - майже 15 тисяч, СБУ - 2,3 тисячі, податковими органами - понад 2 тисячі, а НАБУ - понад 500. 

Також цікава статистика щодо відшкодування матеріальних збитків за кримінальними правопорушеннями, що були виявлені правоохоронними органами за 10 місяців року.

Якщо взяти встановлену суму матеріальних збитків, то загалом вона стновить 7,85 млрд грн. Зазначимо, що встановлена Нацполіцією сума - 5,6 млрд грн, податковими органами - 1,14 млрд грн, СБУ - 111 млн грн, НАБУ - 679 млн грн, а ДБР - 308 млн.

У той же час реально відшкодовано лише 1,9 млрд грн матеріальних збитків. Найсолідніша сума відшкодувань забезпечена Нацполіцією - майже мільярд, а от у НАБУ значно скомніша - лише 75,5 млн грн.

Ці цифри стають ще більш промовистими, якщо звернути увагу на те, що на утримання одного працівника поліції у бюджеті-2020 було закладено 258,7 тис. грн, а на співробітника НАБУ - 1,32 млн грн.

Як повідомляв УНН, від початку року в Україні викрили корупційних правопорушень на понад 2 млрд грн.

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