Підсумки роботи: Нацполіція забезпечила відшкодування майже мільярда збитків, а НАБУ - лише 75 млн

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Нацполіції підбили підсумки роботи за 10 місяців року. За цей час співробітники поліції зареєстрували понад 320 тис. правопорушень і забезпечили відшкодування матеріальних збитків країні майже на мільярд. У порівнянні з іншими колегами, як то НАБУ чи ДБР, показники в рази вищі, хоч витрати на утримання співробітників в рази скромніші, передає УНН.