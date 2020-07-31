Итоги проекта УЕФА Grow: к украинскому футболу присоединились более 3 тысяч девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Год назад в Украине стартовал пилотный проект УЕФА Grow. Он объединил вокруг футбола более 3 тыс. девушек. Об этом рассказали в Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
В ассоциации напомнили, что пилотный проект УЕФА Grow воплощают в жизнь УАФ и ассоциации футбола Ивано-Франковской, Днепропетровской и Киевской областей.
"Более 3000 девушек разного возраста присоединились к украинской футбольной семье, узнав и убедившись на практике, что футбол - это то, что интересно, что дарит радость и захватывает по-настоящему", - пишут в УАФ.
Там добавили, что в рамках УЕФА GROW был разработан и успешно запущен проект "НашаГра". Он объединил ряд инициатив.
"Одна из них - регулярное (не менее одного раза в месяц) проведение футбольных фестивалей для учениц младших классов общеобразовательных школ (в городах, городках, селах).
Для участниц созданы возможности посещать дополнительные занятия в секциях для девушек, которые теперь действуют параллельно с мальчишескими", - рассказали в УАФ.
Как писал УНН, финальный турнир женской Лиги чемпионов УЕФА будет судить украинский арбитр Монзуль.