Фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА судитиме український арбітр Монзуль
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/2020 р.р. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Турнір відбудеться з 21 до 30 серпня в Іспанії.
"Серед 24 арбітрів та асистентів з 15 країн є українки: головний арбітр Катерина Монзуль, а також асистенти Олександра Ардашева та Марина Стрілецька", - розповіли в УАФ.
Там додали, що вказана жіноча команда арбітрів є провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів, та має в своєму активі проведений фінал Кубку України сезону 2019/2020 р.р.
"Вперше жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі УПЛ 4 листопада 2018 року", - нагадали в УАФ.
Як інформували в УНН, УАФ віднесла шість стадіонів країни до найвищої категорії.