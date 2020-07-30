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Фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА судитиме український арбітр Монзуль

Фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА судитиме український арбітр Монзуль

Київ • УНН

 • 11783 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/2020 р.р. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Турнір відбудеться з 21 до 30 серпня в Іспанії.

"Серед 24 арбітрів та асистентів з 15 країн є українки: головний арбітр Катерина Монзуль, а також асистенти Олександра Ардашева та Марина Стрілецька", - розповіли в УАФ.

Там додали, що вказана жіноча команда арбітрів є провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів, та має в своєму активі проведений фінал Кубку України сезону 2019/2020 р.р.

"Вперше жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі УПЛ 4 листопада 2018 року", - нагадали в УАФ.

Як інформували в УНН, УАФ віднесла шість стадіонів країни до найвищої категорії.

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