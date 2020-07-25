УАФ віднесла шість стадіонів країни до найвищої категорії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила список стадіонів, які поділені на різні категорії, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Станом на 24 липня поточного року відповідають структурним критеріям 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї категорій УАФ згідно з положенням про категорії стадіонів Регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу.
Стадіони поділили на чотири категорії: 1-ша може приймати баталії Другої ліги, змагання U-21, U-19, Кубок України до 1/8 фіналу, 2-га може приймати ігри Першої ліги та Кубку України до 1/4 фіналу включно, третя вже має можливість приймати матчі УПЛ, а також фінали Кубку та Суперкубку країни, 4-та — будь-які під егідою УАФ.
До четвертої категорії потрапили тільки шість арен:
• “Арена Львів” (Львів)
• “Дніпро-Арена” (Дніпро)
• НСК “Олімпійський” (Київ)
• ОСК “Металіст” (Харків)
• “Славутич-Арена” (Запоріжжя)
• “Чорноморець” (Одеса).
Нагадаємо, що вболівальникам дозволено повернутися на трибуни на матчі плей-офф УПЛ.