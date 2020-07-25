УАФ отнесла шесть стадионов страны к высшей категории

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103040 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112389 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117275 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151025 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116831 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141969 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104377 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102849 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105112 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102297 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УАФ отнесла шесть стадионов страны к высшей категории

УАФ отнесла шесть стадионов страны к высшей категории

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала список стадионов, которые разделены на разные категории, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Со состоянию на 24 июля текущего года соответствуют структурным критериям 1-й, 2-й, 3-й и 4-й категорий УАФ согласно положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

Стадионы поделили на четыре категории: 1-я может принимать баталии Второй лиги, соревнования U-21, U-19 Кубок Украины в 1/8 финала, 2-я может принимать игры Первой лиги и Кубка Украины в 1/4 финала включительно, третья уже имеет возможность принимать матчи УПЛ, а также финалы Кубка и Суперкубка страны, 4-я — любые под эгидой УАФ.

В четвертую категории попали только шесть арен:

• “Арена Львов” (Львов)
• “Днепр-Арена” (Днепр)
• НСК “Олимпийский” (Киев)
• ОСК “Металлист” (Харьков)
• “Славутич-Арена” (Запорожье)
• “Черноморец” (Одесса).

Напомним, что болельщикам разрешено вернуться на трибуны на матче плей-офф УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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