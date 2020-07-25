УАФ отнесла шесть стадионов страны к высшей категории
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Служба стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ обнародовала список стадионов, которые разделены на разные категории, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Со состоянию на 24 июля текущего года соответствуют структурным критериям 1-й, 2-й, 3-й и 4-й категорий УАФ согласно положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу.
Стадионы поделили на четыре категории: 1-я может принимать баталии Второй лиги, соревнования U-21, U-19 Кубок Украины в 1/8 финала, 2-я может принимать игры Первой лиги и Кубка Украины в 1/4 финала включительно, третья уже имеет возможность принимать матчи УПЛ, а также финалы Кубка и Суперкубка страны, 4-я — любые под эгидой УАФ.
В четвертую категории попали только шесть арен:
• “Арена Львов” (Львов)
• “Днепр-Арена” (Днепр)
• НСК “Олимпийский” (Киев)
• ОСК “Металлист” (Харьков)
• “Славутич-Арена” (Запорожье)
• “Черноморец” (Одесса).
Напомним, что болельщикам разрешено вернуться на трибуны на матче плей-офф УПЛ.