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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13841 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109927 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130214 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101870 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

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Финальный турнир женской Лиги чемпионов УЕФА будет судить украинский арбитр Монзуль

Финальный турнир женской Лиги чемпионов УЕФА будет судить украинский арбитр Монзуль

Киев  •  УНН

 • 11782 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на финальный турнир женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 г.г. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Турнир пройдет с 21 по 30 августа в Испании.

"Среди 24 арбитров и ассистентов из 15 стран есть украинки: главный арбитр Екатерина Монзуль, а также ассистенты Александра Ардашева и Марина Стрелецкая", - рассказали в УАФ.

Там добавили, что указанная женская команда арбитров является ведущей в УПЛ в течение последних двух сезонов, и имеет в своем активе проведенный финал Кубка Украины сезона 2019/2020 г.г.

"Впервые женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль отработала на матче УПЛ 4 ноября 2018 года", - напомнили в УАФ.

Как информировали в УНН, УАФ отнесла шесть стадионов страны к высшей категории.

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