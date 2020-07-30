Финальный турнир женской Лиги чемпионов УЕФА будет судить украинский арбитр Монзуль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на финальный турнир женской Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 г.г. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Турнир пройдет с 21 по 30 августа в Испании.
"Среди 24 арбитров и ассистентов из 15 стран есть украинки: главный арбитр Екатерина Монзуль, а также ассистенты Александра Ардашева и Марина Стрелецкая", - рассказали в УАФ.
Там добавили, что указанная женская команда арбитров является ведущей в УПЛ в течение последних двух сезонов, и имеет в своем активе проведенный финал Кубка Украины сезона 2019/2020 г.г.
"Впервые женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль отработала на матче УПЛ 4 ноября 2018 года", - напомнили в УАФ.
Как информировали в УНН, УАФ отнесла шесть стадионов страны к высшей категории.