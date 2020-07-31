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Підсумки проекту УЄФА Grow: до українського футболу приєдналися понад 3 тисячі дівчат

Підсумки проекту УЄФА Grow: до українського футболу приєдналися понад 3 тисячі дівчат

Київ • УНН

 • 26989 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Рік тому в Україні стартував пілотний проект УЄФА Grow. Він об'єднав навколо футболу понад 3 тис. дівчат. Про це розповіли в Українській асоціації футболу, передає УНН.

В асоціації нагадали, що пілотний проект УЄФА Grow втілюють у життя УАФ та асоціації футболу Івано-Франківської, Дніпропетровської та Київської областей.

"Понад 3000 дівчат різного віку приєдналися до української футбольної родини, дізнавшись і переконавшись на практиці, що футбол — це те, що цікаво, що дарує радість і захоплює по-справжньому", - пишуть в УАФ.

Там додали, що у межах УЄФА GROW було розроблено й успішно запущено проект "НашаГра". Він об’єднав низку ініціатив.

"Одна з них — регулярне (не менше, ніж раз на місяць) проведення футбольних фестивалів для учениць молодших класів загальноосвітніх шкіл (у містах, містечках, селах).

Для учасниць створені можливості відвідувати додаткові заняття в секціях для дівчат, що тепер діють паралельно з хлопчачими", - розповіли в УАФ.

Як писав УНН, фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА судитиме український арбітр Монзуль.

Українські Національні Новини

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