Поддельную петицию против Павелко распространяли "динамовские" сайты - журналист

КИЕВ. 27 августа. УНН. Петиция от ОО "Инициативы будущего" против президента ФФУ Андрея Павелко имеет все признаки фейковости и не была подписана, как утверждают ее авторы, 27 тыс. пользователями Интернета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Горковенко, передает УНН.