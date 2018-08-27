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Поддельную петицию против Павелко распространяли "динамовские" сайты - журналист

Киев • УНН

 • 12453 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Петиция от ОО "Инициативы будущего" против президента ФФУ Андрея Павелко имеет все признаки фейковости и не была подписана, как утверждают ее авторы, 27 тыс. пользователями Интернета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Владимир Горковенко, передает УНН.

Поддельную петицию против Павелко распространяли "динамовские" сайты - журналист

"Как и обещал, продолжаю тему - почему я считаю одну петицию фейковой.

Сайт "Инициативы будущего" зарегистрирован в феврале этого года. Благодаря ресурсу SimilarWeb видим, что активность на нем началась в мае. С тех пор на сайт новой ООшки зашло 5000 человек. То есть, за весь период существования ресурса его посетило 5000 человек!!! Сколько проголосовало за петицию? Более 27000, говорите? А где остальные 22000 людей-подписантов? Или их и не было?" - написал он.

Также анализ показал, что где-то 1500 "заходов" на страницу фейковой петиции были с Facebook, благодаря рекламе, констатирует Горковенко.

"Также страница с петицией размещалась на сайте футбольного клуба "Динамо" и на дружественных "динамовцам" ресурсах", - отметил он.

В общем, как указывает журналист, даже несмотря на массированную рекламу "петиция" не набрала нужной для ее рассмотрения количества голосов.

"То есть, массированная рекламная кампания, и все равно анализ показывает 5000 заходов за все время существования сайта. Интересно, потраченные деньги на рекламу и "джинсу" окупились?" - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В АП аргументировали фейковость петиции, которая нацелена на дискредитацию Павелко

Горковенко также отметил, что за последнее время на странице петиции не появилось ни одного нового голоса, хотя о закрытии голосования не объявлялось. Этот факт, как отмечает журналист, также свидетельствует об искусственной накрутке голосов под петицией.

Напомним, как ранее писал УНН, в АП заявили о подделке петиции на имя Президента.

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