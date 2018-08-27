Підробну петицію проти Павелка поширювали "динамівські" сайти - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Петиція від ГО “Ініціативи майбутнього” проти президента ФФУ Андрія Павелка має всі ознаки фейковості і не була підписана, як стверджують її автори, 27 тис. користувачами Інтернету. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив журналіст Володимир Горковенко, передає УНН.
“Як і обіцяв, продовжую тему — чому я вважаю одну петицію фейковою.
Сайт "Ініціативи майбутнього" зареєстровано у лютому цього року. Завдяки ресурсу SimilarWeb бачимо, що активність на ньому почалася у травні. З того часу на сайт новоствореної ГеОшки зайшло 5000 людей. Тобто, за весь період існування ресурсу його відвідало 5000 людей!!! Скільки проголосувало за петицію? Понад 27 000, кажете? А де решта 22 000 людей-підписантів? Чи їх і не було?” — написав він.
Також аналіз показав, що десь 1500 "заходів" на сторінку фейкової петиції були з Facebook, завдяки рекламі, констатує Горковенко.
“Також сторінка з петицією розміщувалася на сайті футбольного клубу "Динамо" та на дружніх до "динамівців" ресурсах”, — зауважив він.
Загалом, як вказує журналіст, навіть попри масивну рекламу “петиція” не набрала потрібної для її розгляду кількості голосів.
“Тобто, масована рекламна кампанія, і все одно аналіз показує 5000 заходів за весь час існування сайту. Цікаво, витрачені гроші на рекламу та "джинсу" окупилися?” — додав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АП аргументували фейковість петиції, яка має на меті дискридитацію Павелка
Горковенко також зазначив, що за останній час на сторінці петиції не з’явилося жодного нового голосу, хоча про закриття голосування не оголошувалося. Цей факт, як констатує журналіст, також свідчить про штучну накрутку голосів під петицією.
Нагадаємо, як раніше писав УНН, в АП заявили про підробку петиції на ім’я Президента.