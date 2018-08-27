Підробну петицію проти Павелка поширювали "динамівські" сайти - журналіст

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Петиція від ГО “Ініціативи майбутнього” проти президента ФФУ Андрія Павелка має всі ознаки фейковості і не була підписана, як стверджують її автори, 27 тис. користувачами Інтернету. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив журналіст Володимир Горковенко, передає УНН.