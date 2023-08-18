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Подрыв ГЭС: иностранным дипломатам рассказали о последствиях теракта россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений, во время которой рассказал им о последствиях подрыва россиянам Каховской ГЭС, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине, которая состоялась в рамках построения системы реализации Формулы мира, инициированной Владимиром Зеленским, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал почему агрессию россии можно считать, в том числе, экоцидом.

Клименко напомнил, что в результате теракта, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми, а из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла. Сама же Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

"В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживало ориентировочно 875 тысяч населения. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 - получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. 3 подтопленных районов вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных лиц", - доложил Клименко.

Также Клименко напомнил, что во время спасательной операции и эвакуации населения оккупанты неоднократно открывали огонь по людям. В результате чего, погиб один спасатель, 16 работников других служб - ранены.

Водоснабжение

Министр внутренних дел отметил, что почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде в результате действий российской армии на ГЭС. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами соответствующих служб.

Минная опасность

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции минная опасность для побережья возросла в разы.

"Зафиксированы случаи самовольного подрыва на протяжении следования мин по течению. Непосредственно в Одесской и Николаевской областях. Там также фиксировали прибивание к берегу таких мин", - отметил Клименко

Атомная угроза

Министр внутренних дел отметил, что самая главная угроза для Украины и мира теперь существует вокруг Запорожской атомной электростанции. Ведь Каховская ГЭС использовалась для обеспечения работы ЗАЭС.

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