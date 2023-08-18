Підрив ГЕС: іноземним дипломатам розповіли про наслідки теракту росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з представниками іноземних дипломатичних установ, під час якої розповів їх про наслідки підриву росіянам Каховської ГЕС, пише УНН.
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Під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні, що відбулась в рамках побудови системи реалізації Формули миру, ініційованої Володимиром Зеленським, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів чому агресію росії можна вважати, в тому числі, екоцидом.
Кліменко нагадав, що у результаті теракту, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми, а з машинної зали ГЕС стався витік 150 тон мастила. Сама ж Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.
"До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там проживало орієнтовно 875 тисяч населення. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 - отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. 3 підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції в постраждалих районах врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб", - доповів Кліменко.
Також Кліменко нагадав, що під час рятувальної операції та евакуації населення окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях. В наслідок чого, загинув один рятувальник, 16 працівників інших служб - поранені.
Водозабезпечення
Міністр внутрішніх справ зазначив, що майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води внаслідок дій російської армії на ГЕС. Регулярний підвіз води у постраждалі райони вдалося налагодити силами відповідних служб.
Мінна небезпека
Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції мінна небезпека для узбережжя зросла в рази.
"Зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією. Безпосередньо в Одеській та Миколаївській областях. Там також фіксували прибиття до берега таких мін", - зазначив Кліменко
Атомна загроза
Міністр внутрішніх справ відзначив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола Запорізької атомної електростанції. Адже Каховська ГЕС використовувалась для забезпечення роботи ЗАЕС.
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