Подрыв машины оккупантов в Бердянске: движение сопротивления ликвидировало 4 представителей фсб рф - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в результате подрыва украинским движением сопротивления машины российского военнослужащего 24 октября, были ликвидированы четыре представителя фсб рф. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.
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«23 октября 2023 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей российской фсб. Акцию мести, представители украинского движения сопротивления осуществили на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, который фсб-шники превратили в свой тайник», - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечает разведка, среди ликвидированных в Бердянске оккупантов - российский военный преступник, который совершал зверские пытки местных граждан Украины.
После подрыва авто гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00, «а представители российских спецслужб немедленно покинули отель и перебазировались в новое гнездо».
«Впрочем, это место тоже хорошо известно для храбрых подпольщиков-патриотов Украины», - указали в ГУР.
Напомним
Накануне российские СМИ сообщали, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали машину российского военнослужащего.