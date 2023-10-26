Підрив автівки окупантів у Бердянську: рух опору ліквідував 4 представників фсб рф - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області в результаті підриву українським рухом опору машини російського військовослужбовця 24 жовтня, було ліквідовано чотирьох представників фсб рф. Про це повідомило Головне управління розвідки МО України, пише УНН.
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«23 жовтня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області шляхом підриву було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників російської фсб. Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку», - йдеться у повідомленні.
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Як зазначає розвідка, серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.
Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, «а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло».
«Утім це місце теж добре відоме для хоробрих підпільників-патріотів України», - вказали в ГУР.
Нагадаємо
Напередодні російські ЗМІ повідомляли, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали машину російського військовослужбовця.