Предприятия ВПК России переведены на усиленный режим работы – А.Турчинов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29003 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94288 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148627 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113450 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114611 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111378 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106786 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151699 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Предприятия ВПК России переведены на усиленный режим работы – А.Турчинов

Предприятия ВПК России переведены на усиленный режим работы – А.Турчинов

Киев  •  УНН

 • 13522 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Предприятия военно-промышленного комплекса России работают в усиленном режиме, готовясь к войне. Об этом во время презентации программы “Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

“Готовится к войне военно-промышленный комплекс России”, — сказал А.Турчинов.

По его словам, в последнее время ряд предприятий российского ВПК переведены на более интенсивный график работы.

“Некоторые из них работают в трехсменном режиме. К выполнению заказов Министерства обороны России привлекаются предприятия, которые ранее не входили в состав российского ВПК”, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о масштабном перевооружении вооруженных сил РФ в ближайшие годы.

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