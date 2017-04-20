Предприятия ВПК России переведены на усиленный режим работы – А.Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Предприятия военно-промышленного комплекса России работают в усиленном режиме, готовясь к войне. Об этом во время презентации программы “Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
“Готовится к войне военно-промышленный комплекс России”, — сказал А.Турчинов.
По его словам, в последнее время ряд предприятий российского ВПК переведены на более интенсивный график работы.
“Некоторые из них работают в трехсменном режиме. К выполнению заказов Министерства обороны России привлекаются предприятия, которые ранее не входили в состав российского ВПК”, - отметил секретарь СНБО.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о масштабном перевооружении вооруженных сил РФ в ближайшие годы.