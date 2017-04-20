Предприятия ВПК России переведены на усиленный режим работы – А.Турчинов

“Готовится к войне военно-промышленный комплекс России”, — сказал А.Турчинов.

По его словам, в последнее время ряд предприятий российского ВПК переведены на более интенсивный график работы.

“Некоторые из них работают в трехсменном режиме. К выполнению заказов Министерства обороны России привлекаются предприятия, которые ранее не входили в состав российского ВПК”, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о масштабном перевооружении вооруженных сил РФ в ближайшие годы.