Підприємства ВПК Росії переведені на посилений режим роботи – О.Турчинов

“Готується до війни військово-промисловий комплекс Росії”, — сказав О.Турчинов.

За його словами, останнім часом низка підприємств російського ВПК переведені на більш інтенсивний графік роботи.

“Деякі з них працюють у трьохзмінному режимі. До виконання замовлень Міністерства оборони Росії залучаються підприємства, які раніше не належали до складу російського ВПК”, — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про масштабне переозброєння збройних сил РФ у найближчі роки.