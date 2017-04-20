Підприємства ВПК Росії переведені на посилений режим роботи – О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Підприємства військово-промислового комплексу Росії працюють у посиленому режимі, готуючись до війни. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Готується до війни військово-промисловий комплекс Росії”, — сказав О.Турчинов.
За його словами, останнім часом низка підприємств російського ВПК переведені на більш інтенсивний графік роботи.
“Деякі з них працюють у трьохзмінному режимі. До виконання замовлень Міністерства оборони Росії залучаються підприємства, які раніше не належали до складу російського ВПК”, — зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про масштабне переозброєння збройних сил РФ у найближчі роки.