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Подозревают в шпионаже в пользу разведки рф: в Польше арестовали россиянина

Киев • УНН

 • 144644 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Прокуратура Польши арестовала гражданина россии по подозрению в шпионаже. Об этом говорится в сообщении на сайте польской генпрокуратуры, пишет УНН.

Подозревают в шпионаже в пользу разведки рф: в Польше арестовали россиянина

Детали

Сообщили, что во время расследования, которое провело управление по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной полиции задержали россиянина, который постоянно проживает в Польше.

В выводах службы военной контрразведки указано, что он "занимался шпионской деятельностью в пользу разведки российской федерации", должен был собирать информацию о военных частях, их оснащении и штатное расписание.

Прокурор обвинил подозреваемого в шпионаже. По ходатайству прокурора суд приговорил подозреваемого к временному аресту сроком на три месяца. Мужчину могут посадить на 10 лет, отметили в прокуратуре.

Ранее 

В конце прошлого месяца Польша выслала 45 российских "дипломатов". По данным следствия, они вели противоправную деятельность на территории республики.

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