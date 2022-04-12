Підозрюють у шпигунстві на користь розвідки рф: у Польщі заарештували росіянина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прокуратура Польщі заарештувала громадянина росії за підозрою у шпигунстві. Про це йдеться у повідомленні на сайті польської генпрокуратури, пише УНН.
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Повідомили, що під час розслідування, яке провело управління з військових справ окружної прокуратури у Гданську, співробітники військової поліції затримали росіянина, який постійно проживає в Польщі.
У висновках служби військової контррозвідки зазначено, що він "займався шпигунською діяльністю на користь розвідки російської федерації", мав збирати інформацію про військові частини, їх оснащення та штатний розклад.
Прокурор звинуватив підозрюваного у шпигунстві. За клопотанням прокурора суд засудив підозрюваного до тимчасового арешту строком на три місяці. Чоловіка можуть ув'язнити на 10 років, зазначили у прокуратурі.
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Наприкінці минулого місяця Польща вислала 45 російських "дипломатів". За даними слідства, вони вели протиправну діяльність на території республіки.