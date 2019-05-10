Подозреваемому в стрельбе в нардепа избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Овидиопольский районный суд Одесской области избрал меру пресечения подозреваемому в стрельбе в народного депутата в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
"Сегодня (в Овидиопольском районном суде Одесской области подозреваемому в стрельбе у народного депутата в одном из гостиничных комплексов в Одесской области - ред.) избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток, без возможности внесения залога", - сказали в пресс-службе.
Напомним, полиция задержала мужчину за стрельбу в народного депутата. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.
Как сообщал УНН, народный депутат Украины Александр Урбанский, которому выстрелили в ногу в одном из гостиничных комплексов в Одесской области, в настоящее время находится на амбулаторном лечении.