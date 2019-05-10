Підозрюваному у стрілянині в нардепа обрали запобіжний захід

"Сьогодні (в Овідіопольському районному суді Одеської області підозрюваному у стрілянині в народного депутата в одному з готельних комплексів на Одещині – ред.) обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб, без можливості внесення застави", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка через стрілянину у народного депутата. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.



Як повідомляв УНН, Народний депутат України Олександр Урбанський, якому вистрілили в ногу в одному з готельних комплексів в Одеській області, наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.