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Підозрюваному у стрілянині в нардепа обрали запобіжний захід

Підозрюваному у стрілянині в нардепа обрали запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Овідіопольський районний суд Одеської області обрав запобіжний захід підозрюваному у стрілянині в народного депутата у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури області.

"Сьогодні (в Овідіопольському районному суді Одеської області підозрюваному у стрілянині в народного депутата в одному з готельних комплексів на Одещині – ред.) обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном в 60 діб, без можливості внесення застави", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка через стрілянину у народного депутата. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.

Як повідомляв УНН, Народний депутат України Олександр Урбанський, якому вистрілили в ногу в одному з готельних комплексів в Одеській області, наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.

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