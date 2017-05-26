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Подозреваемого в террористической деятельности иностранца задержали в Запорожье

Киев • УНН

 • 9832 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В международном аэропорту "Запорожье" задержан иностранец, который по сведениям Интерпола находится в международном розыске как лицо, причастное к деятельности террористических организаций. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Подозреваемого в террористической деятельности иностранца задержали в Запорожье

"25 мая 2017 года в международном аэропорту "Запорожье" сотрудниками Бердянского пограничного отряда задержан иностранец, который по сведениям Интерпола находится в международном розыске как лицо, причастное к деятельности террористических организаций", - говорится в сообщении.

Иностранец задержан и доставлен в территориальное отделение полиции.

Прокуратурой Запорожской области проверена законность задержания иностранца. Его поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас региональной прокуратурой ожидается запрос иностранного государства об экстрадиции задержанного.

Как сообщал УНН 26 мая, более 1 тыс. 300 срабатываний по базе Интерпола проработали пограничники в Украине.

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