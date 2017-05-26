Підозрюваного у терористичній діяльності іноземця затримали у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У міжнародному аеропорту “Запоріжжя” затримано іноземця, який за відомостями Інтерполу перебуває у міжнародному розшуку, як особа, причетна до діяльності терористичних організацій. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.
"25 травня 2017 року у міжнародному аеропорту “Запоріжжя” співробітниками Бердянського прикордонного загону затримано іноземця, який за відомостями Інтерполу перебуває у міжнародному розшуку, як особа, причетна до діяльності терористичних організацій", - йдеться у повідомленні.
Іноземця затримано та доставлено до територіального відділення поліції.
Прокуратурою Запорізької області перевірено законність затримання іноземця. Його поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Наразі регіональною прокуратурою очікується запит іноземної держави про екстрадицію затриманого.
Як повідомляв УНН 26 травня, понад 1 тис. 300 спрацювань за базою Інтерполу реалізували прикордонники в Україні.