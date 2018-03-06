Подозреваемого в поджоге венгерского общества в Ужгороде взяли под стражу

"Гражданин Белобородько подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 258 УК, считающихся тяжелыми и особо тяжелыми... Поэтому суд удовлетворил требование следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога", - отметила судья.

Во время судебного заседания было сообщено, что подозреваемый является кадровым военным и участвовал в АТО.

Напомним, что 27 февраля в центре Ужгорода второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья, в результате чего помещение изнутри было почти полностью уничтожено огнем. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого и один житель Черкасс. Зато организатор резонансной провокации - житель Приднестровья - сейчас находится в розыске.

Как ранее сообщал УНН, также объявлено о подозрении двум гражданам Польши.