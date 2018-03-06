Підозрюваного у підпалі угорського товариства в Ужгороді взяли під варту
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 березня. УНН. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду мешканцю Кропивницького Олександру Білобородьку, підозрюваного у підпалі Товариства угорської культури Закарпаття, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.
"Громадянин Білобородько підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194 і ч. 2 ст. 258, що вважаються тяжкими і особливо тяжкими... Відтак суд задовольнив вимогу слідчого і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без призначення застави", - зазначила суддя.
Під час судового засідання було повідомлено, що підозрюваний є кадровим військовим і брав участь в АТО.
Нагадаємо, що 27 лютого у центрі Ужгорода вдруге за місяць підпалили будівлю Товариства угорської культури Закарпаття, внаслідок чого приміщення зсередини було майже повністю знищене вогнем. 4 березня у ході спецоперації Нацполіції та СБУ були затримані причетні до підпалу двоє мешканців Кропивницького та один житель Черкас. Натомість організатор резонансної провокації – мешканець Придністров′я – зараз перебуває у розшуку.
Як раніше повідомляв УНН, також оголошено про підозру двом громадянам Польщі.