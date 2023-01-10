Подозреваемого в коррупционных схемах заместителя главы Одесской ОВА уволили

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«Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года», – сообщил Марченко.

Напомним

Служба безопасности Украины 5 января сообщила, что разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации. За 35 тыс. долларов он хотел “отмазать” подчиненного.

9 января его уволили из следственного изолятора под залог в размере 3,2 млн гривен.