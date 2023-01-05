За 35 тис. доларів пропонував “відмазати” від тюрми: СБУ на хабарі затримала заступника голови Одеської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Служба безпеки України викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. За 35 тис. доларів він хотів “відмазати” підлеглого від тюрми. Про це інформує УНН.
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Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє “сприяння” в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.
За 35 тис. доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.
У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. доларів та затримала чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.
Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили понад 45 тис. доларів, більше ніж 21 тис. євро, а також золоті злитки та монети.
Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
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