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За 35 тис. доларів пропонував “відмазати” від тюрми: СБУ на хабарі затримала заступника голови Одеської ОВА

Київ • УНН

 • 815556 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Служба безпеки України викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. За 35 тис. доларів він хотів “відмазати” підлеглого від тюрми. Про це інформує УНН.

За 35 тис. доларів пропонував “відмазати” від тюрми: СБУ на хабарі затримала заступника голови Одеської ОВА

Деталі

Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє “сприяння” в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна.

За 35 тис. доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.

У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. доларів та затримала чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили понад 45 тис. доларів, більше ніж 21 тис. євро, а також золоті злитки та монети.

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила про підозру Полтавському міському голові Олександру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

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