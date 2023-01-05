За 35 тыс. долларов предлагал "отмазать" от тюрьмы: СБУ на взятке задержала заместителя председателя Одесской ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила преступные действия заместителя председателя Одесской областной военной администрации. За 35 тыс. долларов он хотел “отмазать” подчиненного от тюрьмы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое “содействие” во избежание уголовной ответственности за присвоение государственного имущества.
За 35 тыс. долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины.
В рамках контроля за совершением преступления Служба безопасности задокументировала факт передачи должностному лицу «аванса» в размере 27 тыс. долларов и задержала чиновника в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.
Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили более 45 тыс. долларов, более 21 тыс. евро, а также золотые слитки и монеты.
В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);
ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (окончено покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Напомним
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Полтавскому городскому голове Александру Мамаю относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения.