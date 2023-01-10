Підозрюваного у корупційних схемах заступника голови Одеської ОВА звільнили

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«Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року», – повідомив Марченко.

Нагадаємо

Служба безпеки України 5 січня повідомила, що викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. За 35 тис. доларів він хотів “відмазати” підлеглого.

9 січня його звільнили зі слідчого ізолятору під заставу у розмірі 3,2 млн гривень.