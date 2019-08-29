Подозреваемого в убийстве пограничника во Львовской области могут отправить на принудительное лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Следователи завершили расследование убийства пограничника во Львовской области, которое произошло в марте этого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, завершили досудебное расследование в отношении солдата-срочника отделения "Сянки" Мостиского пограничного отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в марте следователи ГБР задержали военнослужащего по подозрению в умышленном убийстве старшего по званию коллеги.
Его взяли под стражу без альтернативы внесения залога.
Досудебным расследованием установлено, что солдат срочной службы выстрелил из автомата АКС-74 в старшего смены пограничных нарядов, после этого нанес последнему несколько ударов прикладом автомата и ногой в голову. Старший смены пограничник от полученных ранений скончался по дороге в больницу.
По заключению судебно-психиатрических экспертиз, во время призыва на военную службу и в период прохождения подозреваемый находился в состоянии болезни, которое не позволяло ему пользоваться огнестрельным оружием. На момент совершения убийства подозреваемый страдал хроническим психическим заболеванием, вследствие чего не мог осознавать и контролировать свои действия.
В ходе досудебного расследования в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера.
Также в пресс-службе сообщили, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства попадания особы с психическими расстройствами на срочную военную службу. В рамках уголовного производства будет дана оценка действий должностных лиц призывной комиссии, военного комиссариата, воинской части и пограничного отряда.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения).