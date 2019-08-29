Підозрюванного у вбивстві прикордонника на Львівщині можуть відправити на примусове лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Слідчі завершили розслідування вбивство прикордонника у Львівській області, яке сталося в березні цього року. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершили досудове розслідування щодо солдата-строковика відділення "Сянки" Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у березні слідчі ДБР затримали військовослужбовця за підозрою в умисному вбивстві старшого за званням колеги.
Його взяли під варту без альтернативи внесення застави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що солдат строкової служби вистрілив з автомата АКС-74 у старшого зміни прикордонних нарядів, після цього наніс останньому кілька ударів прикладом автомата та ногою в голову. Старший зміни прикордонник від отриманих поранень помер дорогою до лікарні.
За висновками судово-психіатричних експертиз, під час призову на військову службу та в період її проходження підозрюваний перебував у стані хвороби, який не дозволяв йому користуватися вогнепальною зброєю. На момент вчинення вбивства підозрюваний страждав хронічним психічним захворюванням, внаслідок чого не міг усвідомлювати та контролювати свої дії.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру.
Також у пресслужбі повідомили, що слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Львові, розслідують обставини потрапляння особи з психічними розладами на строкову військову службу. У рамках кримінального провадження буде надана оцінка дій службових осіб призовної комісії, військового комісаріату, військової частини та прикордонного загону.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).