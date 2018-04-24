Подозреваемый в убийстве 10 человек в Торонто предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Водитель микроавтобуса, подозреваемый в убийстве десяти человек в Торонто результате наезда на людей, находившихся на тротуаре, во вторник предстанет перед судом. Об этом сообщает VA, передает УНН.
Канадская полиция пытается установить мотив нападения, произошедшего в понедельник.
Напомним, что в ходе инцидента пятнадцать человек получили травмы.
Глава полиции Канады Марк Соундерс идентифицировал подозреваемого как двадцатипятилетнего Алека Минассиане, проживающего в одном из пригородов Торонто. По словам Соундерса, действия подозреваемого, несомненно, были преднамеренными.
Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл заявил, что проводит консультации с представителями спецслужб и, исходя из имеющейся информации, связь инцидента с проблемами национальной безопасности не просматривается.