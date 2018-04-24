Подозреваемый в убийстве 10 человек в Торонто предстанет перед судом

Канадская полиция пытается установить мотив нападения, произошедшего в понедельник.

Напомним, что в ходе инцидента пятнадцать человек получили травмы.

Глава полиции Канады Марк Соундерс идентифицировал подозреваемого как двадцатипятилетнего Алека Минассиане, проживающего в одном из пригородов Торонто. По словам Соундерса, действия подозреваемого, несомненно, были преднамеренными.

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл заявил, что проводит консультации с представителями спецслужб и, исходя из имеющейся информации, связь инцидента с проблемами национальной безопасности не просматривается.