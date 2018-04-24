Підозрюваний у вбивстві 10 осіб у Торонто постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Водій мікроавтобуса, підозрюваний у вбивстві десяти осіб в Торонто результаті наїзду на людей, що знаходилися на тротуарі, у вівторок постане перед судом. Про це повідомляє VA, передає УНН.
Канадська поліція намагається встановити мотив нападу, що стався в понеділок.
Нагадаємо, що в ході інциденту п'ятнадцять чоловік отримали травми.
Глава поліції Канади Марк Соундерс ідентифікував підозрюваного як двадцятип'ятирічного Алеке Мінассіане, що проживає в одному з передмість Торонто. За словами Соундерса, дії підозрюваного, безсумнівно, були навмисними.
Міністр громадської безпеки Канади Ральф Гудейл заявив, що проводить консультації з представниками спецслужб і що, виходячи з наявної інформації, зв'язок інциденту з проблемами національної безпеки не проглядається.