Подозреваемый по делу гибели ребенка в лифте уволился
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Один из подозреваемых по делу гибели ребенка в лифте уволился с должности главы директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета по соглашению сторон. Об этом корреспонденту УНН сообщила глава пресс-службы Сумского горсовета Ольга Семенистая.
"Распоряжением городского главы 4 марта Григорий Яременко уволен по его заявлению (п. 1 ст. 36 КЗоТ Украины - по соглашению сторон)", - сообщила она.
Напомним, 28 февраля чиновнику избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
Как сообщал УНН, 22 февраля заместителю городского головы и директору департамента Сумского горсовета объявили о подозрении. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины - невыполнение или ненадлежащее исполнении должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека.
Напомним, 2 января малыш погиб в лифте одного из домов в Сумах.