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Підозрюваний у справі загибелі малюка у ліфті звільнився з посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Один з підозрюваних у справі загибелі малюка в ліфті звільнився з посади голови директора департаменту інфраструктури Сумської міськради за згодою сторін. Про це кореспонденту УНН повідомила голова прес-служби Сумської міськради Ольга Семениста.

“Розпорядженням міського голови 4 березня Григорій Яременко звільнений за його заявою (п. 1 ст. 36 КЗПП України — за згодою сторін)”, — повідомила вона.

Нагадаємо, 28 лютого чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Як повідомляв УНН, 22 лютого заступнику міського голови та директорові департаменту Сумської міськради оголосили про підозру. Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 367 КК України — невиконання або неналежне виконанні службовою особою службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті особи.

Нагадаємо, 2 січня малюк загинув у ліфті одного з будинків у Сумах.

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