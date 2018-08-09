Подозреваемых в покушении на Мадуро лишили депутатской неприкосновенности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Два депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы от оппозиции — Хулио Борхес и Хуан Рекесенс — были лишены неприкосновенности по подозрению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Такое решение принял в среду Конституционная ассамблея страны — учредительный орган, в котором нет ни оппонента исполнительной власти, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.
Венесуэльская оппозиционная партия “Справедливость прежде всего” выразила категорический протест против решения Верховного суда об аресте её координатора, депутата парламента Хулио Борхеса. Об этом сообщил в среду в Twitter однопартиец политика и член Национальной ассамблеи страны Хорхе Мильян.
“Мы решительно не приемлем распоряжение Верховного суда об аресте нашего товарища, депутата и национального координатора партии „Справедливость прежде всего“ Хулио Борхеса”, — написал Мильян. По его мнению, руководство Венесуэлы “не прекращает преследовать по ложным обвинениям всех, кто думает иначе”.
Суд признал, что существуют “доказательства, подтверждающие ответственность” Борхеса в совершении таких преступлений, как “измена родине” и “попытка умышленного убийства гражданина Николаса Мадуро”, говорится в документе.
Напомним, депутаты Хуан Рекесенс и Хулио Борхес были упомянуты в числе причастных к покушению на президента Николаса Мадуро 4 августа одним из задержанных по этому делу. Видеозапись заявления был обнародован вечером 7 августа. Практически одновременно Рекесенс был задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. Борхес назвал инцидент “беспределом”.