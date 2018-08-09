Подозреваемых в покушении на Мадуро лишили депутатской неприкосновенности

Венесуэльская оппозиционная партия “Справедливость прежде всего” выразила категорический протест против решения Верховного суда об аресте её координатора, депутата парламента Хулио Борхеса. Об этом сообщил в среду в Twitter однопартиец политика и член Национальной ассамблеи страны Хорхе Мильян.

“Мы решительно не приемлем распоряжение Верховного суда об аресте нашего товарища, депутата и национального координатора партии „Справедливость прежде всего“ Хулио Борхеса”, — написал Мильян. По его мнению, руководство Венесуэлы “не прекращает преследовать по ложным обвинениям всех, кто думает иначе”.

Суд признал, что существуют “доказательства, подтверждающие ответственность” Борхеса в совершении таких преступлений, как “измена родине” и “попытка умышленного убийства гражданина Николаса Мадуро”, говорится в документе.

Напомним, депутаты Хуан Рекесенс и Хулио Борхес были упомянуты в числе причастных к покушению на президента Николаса Мадуро 4 августа одним из задержанных по этому делу. Видеозапись заявления был обнародован вечером 7 августа. Практически одновременно Рекесенс был задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. Борхес назвал инцидент “беспределом”.