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Подозреваемых в покушении на Мадуро лишили депутатской неприкосновенности

Киев • УНН

 • 9332 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Два депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы от оппозиции — Хулио Борхес и Хуан Рекесенс — были лишены неприкосновенности по подозрению в причастности к покушению на президента Николаса Мадуро. Такое решение принял в среду Конституционная ассамблея страны — учредительный орган, в котором нет ни оппонента исполнительной власти, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Подозреваемых в покушении на Мадуро лишили депутатской неприкосновенности

Венесуэльская оппозиционная партия “Справедливость прежде всего” выразила категорический протест против решения Верховного суда об аресте её координатора, депутата парламента Хулио Борхеса. Об этом сообщил в среду в Twitter однопартиец политика и член Национальной ассамблеи страны Хорхе Мильян.

“Мы решительно не приемлем распоряжение Верховного суда об аресте нашего товарища, депутата и национального координатора партии „Справедливость прежде всего“ Хулио Борхеса”, — написал Мильян. По его мнению, руководство Венесуэлы “не прекращает преследовать по ложным обвинениям всех, кто думает иначе”.

Суд признал, что существуют “доказательства, подтверждающие ответственность” Борхеса в совершении таких преступлений, как “измена родине” и “попытка умышленного убийства гражданина Николаса Мадуро”, говорится в документе.

Напомним, депутаты Хуан Рекесенс и Хулио Борхес были упомянуты в числе причастных к покушению на президента Николаса Мадуро 4 августа одним из задержанных по этому делу. Видеозапись заявления был обнародован вечером 7 августа. Практически одновременно Рекесенс был задержан сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки. Борхес назвал инцидент “беспределом”.

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