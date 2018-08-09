Підозрюваних у замаху на Мадуро позбавили депутатської недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Два депутата Національної асамблеї Венесуели від опозиції — Хуліо Борхес і Хуан Рекесенс — були позбавлені недоторканності за підозрою в причетності до замаху на президента Ніколаса Мадуро. Таке рішення прийняла в середу Конституційна асамблея країни — установчий орган, в якому немає жодного опонента виконавчої влади, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
Венесуельська опозиційна партія “Справедливість перш за все” висловила категоричний протест проти рішення Верховного суду про арешт її координатора, депутата парламенту Хуліо Борхеса. Про це повідомив в середу в Twitter однопартієць політика і член Національної асамблеї країни Хорхе Мільян.
“Ми рішуче не приймаємо розпорядження Верховного суду про арешт нашого товариша, депутата і національного координатора партії” Справедливість перш за все “Хуліо Борхеса”, — написав Мільян. На його думку, керівництво Венесуели “не припиняє переслідувати за безпідставними обвинуваченнями всіх, хто думає інакше”.
Суд визнав, що існують “докази, що підтверджують відповідальність” Борхеса в скоєнні таких злочинів, як “зрада батьківщині” і “спроба навмисного вбивства громадянина Ніколаса Мадуро”, йдеться в документі.
Нагадаємо, депутати Хуан Рекесенс і Хуліо Борхес були згадані в числі причетних до замаху на президента Ніколаса Мадуро 4 серпня одним із затриманих у цій справі. Відеозапис заяви був оприлюднений ввечері 7 серпня. Практично одночасно Рекесенс був затриманий співробітниками Боліваріанської служби національної розвідки. Борхес назвав інцидент “свавіллям”.