Подозреваемых в убийстве семьи на Донбассе арестовали на 2 месяца

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67432 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82898 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85553 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108704 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100814 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104751 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111704 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117107 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122863 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134385 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Подозреваемых в убийстве семьи на Донбассе арестовали на 2 месяца

Подозреваемых в убийстве семьи на Донбассе арестовали на 2 месяца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Суд Мариуполя арестовал трех подозреваемых в убийстве трех человек в н.п. Великая Новоселка на 60 суток без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.

"По решению Октябрьского суда Мариуполя задержаны арестованы на 60 суток. Альтернатива в виде залога постановлением суда не предусмотрена. Заседание суда в отношении подозреваемых велось в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам инкриминируется ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Правоохранителями установлено, что 6 декабря 2017 злоумышленники проникли в дом семьи предпринимателей, пытали и убили отца, мать и их 23 летнего сына. Мотивом совершения особо тяжкого преступления стали деньги.

Напомним, 15 февраля все трое подозреваемых были задержаны полицейскими в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

 

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