Подозреваемых в убийстве семьи на Донбассе арестовали на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Суд Мариуполя арестовал трех подозреваемых в убийстве трех человек в н.п. Великая Новоселка на 60 суток без права внесения залога, передает УНН со ссылкой на полицию Донецкой области.
"По решению Октябрьского суда Мариуполя задержаны арестованы на 60 суток. Альтернатива в виде залога постановлением суда не предусмотрена. Заседание суда в отношении подозреваемых велось в закрытом режиме", - говорится в сообщении.
Злоумышленникам инкриминируется ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.
Правоохранителями установлено, что 6 декабря 2017 злоумышленники проникли в дом семьи предпринимателей, пытали и убили отца, мать и их 23 летнего сына. Мотивом совершения особо тяжкого преступления стали деньги.
Напомним, 15 февраля все трое подозреваемых были задержаны полицейскими в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.