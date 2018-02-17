Підозрюваних у вбивстві родини на Донбасі заарештували на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Суд Маріуполя заарештував трьох підозрюваних у вбивстві трьох людей у н.п. Велика Новосілка на 60 діб без права внесення застави, передає УНН з посиланням на поліцію Донецької області.
"За рішенням Жовтневого суду Маріуполя затримані заарештовані на 60 діб. Альтернатива у вигляді застави ухвалою суду не передбачена. Засідання суду відносно підозрюваних велося у закритому режимі," - йдеться в повідомленні.
Зловмисникам інкримінується ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.
Правоохоронцями встановлено, що 6 грудня 2017 року зловмисники проникли у будинок родини підприємців, катували та вбили батька, мати та їх 23 річного сина. Мотивом вчинення особливо тяжкого злочину стали гроші.
Нагадаємо, 15 лютого всі троє підозрюваних були затримані поліцейськими в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.