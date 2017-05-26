Подозреваемых в торговле наркотиками винницких полицейских взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Двоих сотрудников Хмельницкого отделения Национальной полиции в Винницкой области, которые были задержаны во время сбыта наркотических средств, взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 480 тыс. грн каждому. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
По ходатайству военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, избраны меры пресечения двоим сотрудникам Хмельницкого отделения полиции Калиновского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Винницкой области, которые были задержаны 23 мая 2017 года во время сбыта наркотических средств.
"Подозреваемых взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 480 тыс. грн каждому", - говорится в сообщении.
Им инкриминируется ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 24 мая, двоих полицейских в Винницкой области уличили в организации наркогруппировки.