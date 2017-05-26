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Підозрюваних у торгівлі наркотиками вінницьких поліцейських взяли під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Двох співробітників Хмельницького відділення Національної поліції у Вінницькій області, які були затримані під час збуту наркотичних засобів, взяли під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 480 тис. грн кожному. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

Підозрюваних у торгівлі наркотиками вінницьких поліцейських взяли під варту

За клопотанням військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України, обрано запобіжні заходи 2-ом співробітникам Хмельницького відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, які були затримані 23 травня 2017 року під час збуту наркотичних засобів.

"Підозрюваних взято під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 480 тис. грн кожному", - йдеться у повідомленні.

Їм інкримінується ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН 24 травня, двох поліцейських на Вінниччині викрили на організації наркоугруповання.

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