Подозреваемая в утоплении своих детей начала проходить психиатрическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Екатерина Бабкина, которую подозревают в утоплении двух своих малолетних детей, начала проходить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Да, она (Екатерина Бабкина - ред.) начала ее проходить", - сказала Н.Максимец.
По ее словам, такая экспертиза может длиться несколько месяцев, поэтому о результатах говорить еще рано.
Напомним, Екатерину Бабкину подозревают в том, что она утопила двух своих детей. Их тела нашли в озере в Дарницком районе Киева, а их мать через некоторое время задержали возле Чернигова.
В понедельник, 29 октября, суд арестовал Бабкину на 60 суток без права внесения залога.