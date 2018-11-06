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Підозрювана в утопленні своїх дітей почала проходити психіатричну експертизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Катерина Бабкіна, яку підозрюють в утопленні двох своїх малолітніх дітей, почала проходити комплексну психолого-психіатричну експертизу. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

“Так, вона (Катерина Бабкіна — ред.) почала її проходити” — сказала Н.Максимець.

За її словами, така експертиза може тривати і декілька місяців, тому про результати говорити ще зарано.

Нагадаємо, Катерину Бабкіну підозрюють в тому, що вона втопила двох своїх дітей. Їхні тіла знайшли в озері в Дарницькому районі Києва, а їх матір через деякий час затримали біля Чернігова.

В понеділок, 29 жовтня, суд арештував Бабкіну на 60 діб без права внесення застави.

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