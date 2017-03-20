Подозреваемая в отмывании денег компания "Агрейн" начала процедуру банкротства

"Принять заявление об открытии дела о банкротстве к рассмотрению", - сказано в документе.

При этом, согласно решению Печерского районного суда, компания "Агрейн Элеватор" подозревается в отмывании денег. В частности, указанное ООО выступало заказчиком незаконных финансовых услуг. Фиктивные операции по обналичиванию средств, как говорится в решении суда, проводил ПАО "Евробанк" (на сегодняшний день находится в стадии ликвидации, - ред.).

К тому же, как известно, против должностных лиц "Агрейна" прокуратурой Киева сегодня расследуется уголовное производство по фактам присвоения чужого имущества в особо крупных размерах. Ряду должностных лиц холдинга уже выбраны меры пресечения, а на их имущество - наложенные аресты.

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Учитывая это, по словам юриста Ростислава Кравца, суд должен установить, не является ли начато процедуры банкротства ООО "Агрейн Элеватор" фиктивным.

"Для того, чтобы подать заявление о банкротстве должны быть определенные обстоятельства - что компания не может восстановить свою платежеспособность, а также не может выполнить свои обязанности перед кредиторами. Все эти обстоятельства будут устанавливаться в судебном заседании, и суд должен установить, есть ли основания для банкротства компании или это исключительно надуманные поддельные документы и поддельная задолженность, к примеру, у этой компании", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, МВД объявило Павла Овчаренко в розыск . По данным СМИ он завладел имуществом холдинга "Агрейн" путем изменения структуры его управления.

На сайте МВД при этом отмечается, что П.Овчаренко скрывается от правоохранительных органов Украины с апреля 2015 года и обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).